PLATIGE IMAGE

Praca nad projektami live action różni się od pracy nad robionymi w pełni w CG tym, że zespół musi zmierzyć się z dodatkową trudnością w postaci dopasowania się do tego co zostało nagrane na planie przez kamerę. Dlatego po procesie trackingu, wszystkie ujęcia trafiają do oprogramowania Autodesk Maya, aby można było w nim przygotować layout oraz dopasować wszystkie elementy dodawane do tego, co wydarzyło się na planie. Od tego momentu, aż do ostatniego kroku cały proces wygląda już bardzo podobnie.