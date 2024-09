Adaptacyjne ponowne wykorzystanie w architekturze to zmiana przeznaczenia już istniejącego budynku, danie nowego życia starym budynkom, stosowanie zasad zrównoważonego budownictwa oraz zachowywanie dziedzictwa architektonicznego.

W londyńskiej dzielnicy Kings Cross brutalistyczny biurowiec z lat 70. przekształcono na nowoczesny hotel butikowy o nazwie The Standard London. To przedsięwzięcie powiodło się dzięki realizacji projektu adaptacyjnego ponownego wykorzystania, przygotowanego przez brytyjską firmę architektoniczną Orms.

Zespół opracował odważny projekt, który zakładał dodanie trzech kondygnacji do istniejącego budynku. Jego realizacja była możliwa dzięki wykorzystaniu programu Autodesk Revit, modelowania 3D i technologii cyfrowych bliźniaków, aby zachować elementy konstrukcyjne budynku, które miały podtrzymywać wagę trzech nowych kondygnacji. Rozwiązań tych użyto także do zaprojektowania systemów energetycznych w celu zoptymalizowania charakterystyki ekologicznej budynku.

W tętniącej życiem londyńskiej dzielnicy King’s Cross brytyjska firma architektoniczna Orms odnowiła i zamieniła stary biurowiec z 1974 roku w 266-pokojowy hotel butikowy The Standard London. Istniejący budynek, który znajduje się naprzeciwko dwóch ważnych stacji kolejowych, to dawny obiekt komunalny zbudowanym w stylu brutalistycznym.

Jako czołowi konsultanci projektu pracownicy firmy Orms byli odpowiedzialni za architekturę zewnętrzną i rdzeń budynku. Dzięki użyciu modelu adaptacyjnego ponownego wykorzystania (angielski) w tym projekcie wykorzystano możliwie najwięcej elementów istniejącego budynku, aby zachować jego powojenne dziedzictwo architektoniczne. Zachowując te założenia, rozbudowano i w znacznym stopniu przeprojektowano ten budynek. Odważny projekt zakładał dodanie trzech nowych kondygnacji w celu pomieszczenia restauracji, baru i tarasu dachowego.

W przypadku zmiany przeznaczenia zabytkowych budynków każdy projekt jest unikatowy — nie ma prototypów, które można by zastosować. Z wykorzystaniem programu Autodesk Revit, modelowania 3D i technologii cyfrowych bliźniaków (angielski) firmy Orms i MEP wraz z konsultantami budowlanymi z przedsiębiorstw Arup i Heyne Tillett Steel opracowały modele wysoce złożonych konstrukcji budynku, zintegrowały systemy oraz odwzorowały instalacje grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne i oświetleniowe budynku w celu zoptymalizowania ich w trosce o środowisko. Dzięki tym narzędziom technologicznym i procesom adaptacyjnym zespół projektowy przekształcił przestarzały budynek we współczesną i stylową londyńską wizytówkę nowoczesnej międzynarodowej sieci hoteli.

Obejrzyj film i dowiedz się, jak firma Orms poradziła sobie z tym projektem adaptacyjnego wykorzystania.

Christian Natterodt, współpracujący architekt projektu, Orms: Sama branża budowlana odpowiada za jedną trzecią odpadów planety. Nie możemy ciągle wyburzać istniejących i wznosić nowych budynków. W wielu przypadkach możemy je dostosować, ocalając ich ślad węglowy i przekształcając je w coś nowego i pięknego.

The Standard London to wspaniały hotel wypoczynkowy. Wydaje się, jakby otulał odwiedzające go osoby, a to pozytywne uczucie należy również przełożyć na samą architekturę.

Budynek ten powstał w latach 70. ubiegłego wieku. Brudny budynek, który nie jest już modernizowany, to zwykle coś, co wielu chciałoby wyburzyć. Jak więc ocalić wbudowany ślad węglowy samego budynku, zaoszczędzić koszty budowy i przekształcić budynek będący częścią lokalnej historii w coś wyjątkowego?

Andrew Middlebrook, główny inżynier budownictwa, Heyne Tillet Steel: Każda modernizacja jest inna i poprzez to interesująca. Każde podejście jest zawsze wyjątkowe.

Natterodt: Mamy rdzeń i fasadę z betonu oraz piwnicę na dwóch poziomach. Te złożone kształty można narysować w 2D, ale aby je w pełni zrozumieć, potrzebujemy trzech wymiarów.

W branży budowlanej nie ma prototypów. Każdy tworzony budynek jest zarówno prototypem, jak i gotowym produktem.

Dzięki programowi [Autodesk] Revit i modelowaniu 3D możemy lepiej zrozumieć złożone kształty. Używając cyfrowego bliźniaka (angielski) budynku, możemy powiększyć każdy jego aspekt, obrócić go oraz skoordynować nasze działania z inżynierem budownictwa i ze wszystkimi innymi specjalistami jeszcze przed rozpoczęciem prac na miejscu budowy.

Middlebrook: Zbadaliśmy sprawę tak szczegółowo, jak było to możliwe, aby znaleźć elementy konstrukcyjne budynku. Następnie za pomocą programu Revit zbudowaliśmy jego kompletny model 3D. To pozwoliło nam zachować możliwie jak największą część istniejącego budynku.

W programie Revit można przypisać właściwości do materiałów, na przykład wbudowany ślad węglowy, co pozwala określić, jakie będzie zużycie węgla.

Michael Stankiewicz, starszy inżynier mechanik, Arup: Projektując budynek w warunkach renowacji, jesteśmy ograniczeni od samego początku. Osiągnięcie wyższego poziomu zrównoważonego rozwoju wymaga szczegółowego przeanalizowania ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia, a także zaprojektowania sposobu wykorzystywania energii tam, gdzie jest to konieczne. Dzięki narzędziom takim jak Revit możemy odwzorowywać systemy energetyczne, aby projektować niezwykle wydajne budynki.

Natterodt: Musimy zadbać o to, aby budynki wznoszone obecnie można było dostosowywać w przyszłości. Naszym zadaniem jest też przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, dzięki której będzie można wykorzystać elementy budynku.

Middlebrook: Jeśli musimy współpracować przy projekcie szybko, online, z wykrywaniem kolizji i wspólnie tworzyć budynek, umożliwia to tylko program Revit.

Christian Natterodt: Ponowne wykorzystywanie i modernizacja budynków to zadania architektoniczne przyszłości. Możemy przywrócić życie budynkom zaprojektowanym w innych czasach i z myślą o innych celach, aby mogło z nich korzystać nowe pokolenie.