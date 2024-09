Niemiecka firma zajmująca się budownictwem i infrastrukturą Max Bögl dosłownie wyniosła technologię lewitacji magnetycznej (maglev) na nowy poziom, przewożąc samolotem pociąg maglev z Niemiec do Chin w jednym z największych samolotów towarowych na świecie. Pojazd umieszczono na torze demonstracyjnym w pełni zintegrowanego systemu kolei maglev w chińskiej prowincji Syczuan. Dzięki dodatkowym studiom wykonalności prowadzonym w Europie Max Bögl udowadnia, że maglev to zrównoważone i opłacalne rozwiązanie w zakresie mobilności miejskiej do lokalnego transportu masowego.