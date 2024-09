KALITTA MOTORSPORTS

Ulepszenia wprowadzone w ogólnej działalności operacyjnej pomogły Kalitta w dalszym digitalizowaniu kolejnych obszarów organizacji i dążeniu do utworzenia pełnego, szczegółowego bliźniaka cyfrowego. Aby to osiągnąć, zespół Kalitta zajął się projektowaniem i wytwarzaniem własnych głowic silnika. Tworzenie własnych projektów pozwoliło ograniczyć wydatki oraz poprawić wydajność i niezawodność w całym sezonie wyścigowym, a także dodać niezwykle zaawansowany komponent do imponującego portfolio ponad tysiąca części, które organizacja już opracowała przy użyciu rozwiązań Autodesk (w tym licznych części samolotów dla Kalitta Air).

Oryginalna głowica silnika powstała w programie Solidworks, a ścieżki narzędzi maszyny zostały opracowane w Autodesk Inventor CAM. Tworzenie ścieżek narzędzi w oprogramowaniu Inventor CAM na podstawie modelu głowicy z programu Solidworks niezwykle ułatwiła technologia AnyCAD Autodesk. Zmiany wprowadzane w modelu Solidworks powodowały automatyczne zastosowanie aktualizacji za pośrednictwem AnyCAD w modelu i ścieżkach narzędzi utworzonych przy użyciu programu Inventor CAM.