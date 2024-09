Dzięki szybszemu wkroczeniu na drogę ku dojrzałości cyfrowej firma Jellyfish dołączyła do grona doborowych firm. Transformacja cyfrowa pomaga firmom szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków. Takie firmy jak Jellyfish, które szybciej rozpoczęły ten proces i są na dobrej drodze do osiągnięcia celów transformacji cyfrowej, uważa się za bardziej dojrzałe cyfrowo i odznaczają się one większą odpornością na zagrożenia.

Raport 2023 State of Design & Make (angielski) dotyczący globalnych badań przeprowadzonych przez Autodesk pokazuje, że firmy dojrzałe cyfrowo, zwłaszcza te zakwalifikowane do grupy „projektowanie i produkcja”, które kreują przestrzenie, miejsca, obiekty i doznania, inwestują więcej w pracowników i zatrudniają ich na większym obszarze geograficznym. Branże wymagające współpracy w procesie projektowania cyfrowego uważają za oczywiste, że przyszłość zależy od pomyślnego wprowadzenia digitalizacji wśród pracowników. Prawie 80% liderów twierdzi, że przyszłość ich firm będzie zależała od narzędzi cyfrowych.