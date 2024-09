Invest Komfort działa na polskim rynku deweloperskim od 1995 roku. Firma realizuje inwestycje w prestiżowych lokalizacjach Trójmiasta. Miejsca nowych obiektów wybierane są bardzo starannie, tak aby harmonijnie komponowały się z otoczeniem przyrodniczym oraz istniejącą zabudową miejską.

Invest Komfort jako doświadczony gracz segmentu premium ma świadomość złożoności procesu inwestycyjnego i wielu kryteriów formalnych, które trzeba spełniać. To generuje ogromną ilość bardzo zróżnicowanych danych wymagających usystematyzowania. Uczestników tego procesu jest wielu – pochodzą oni z różnych obszarów, posiadają też różne kompetencje cyfrowe, standardy czy zasady pracy. Dotyczy to zarówno projektantów, wykonawców, urzędników czy osób zajmujących się administracją nieruchomości. Wyzwaniem po stronie inwestora jest pogodzenie interesów wszystkich podmiotów i interesariuszy tak, aby każdy zainteresowany współpracą przy danym projekcie mógł korzystać z do- starczonych narzędzi, a także działać według ustalonych zasad.

Ważne jest, aby zarówno interdyscyplinarne zespoły projektowe, jak i kadra wykonawcza miały swobodny dostęp do najnowszych narzędzi w zakresie komunikacji, procesu twórczego oraz efektywnego wykorzystywania wiedzy, kreatywności oraz umiejętności specjalistów firmy. Z tego względu zarząd Invest Komfort podjął decyzję o wdrożeniu platformy Common Data Environment (CDE) oferowanej przez Autodesk.

Transformacja cyfrowa ma służyć temu, aby osoby, które do tej pory dobrze wykonywały swoją pracę mogły realizować ją jeszcze lepiej i z większą satysfakcją. Platforma CDE firmy Autodesk jest narzędziem pozwalającym w pełni wykorzystać potencjał wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.