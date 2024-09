„Tego projektu nie udałoby się zrealizować bez zastosowania rozwiązań cyfrowych. Za pomocą tradycyjnych metod 2D byłoby niemożliwe zaplanowanie i zbudowanie tego zakładu uzdatniania ścieków w dłuższej perspektywie. Jedynie za pomocą cyfrowych narzędzi planowania 3D jesteśmy w stanie efektywnie wykorzystać każdy centymetr placu budowy i uwzględnić w projekcie stronę techniczną i prawną” — wyjaśnia Dominik Börrnert, szef działu inżynierii wodno-lądowej i szef planowania cyfrowego w firmie Hunziker Betatech

Korzystając z rozwiązania Autodesk do tworzenia obrazów fotorealistycznych ReCap Pro, utworzono chmurę punktów 3D na podstawie danych cyfrowych uzyskanych za pomocą stacjonarnych technologii skanowania. Ten bogaty zestaw danych, zaimportowany do programu Revit, został następnie wykorzystany do wygenerowania modelu rzeczywistych warunków, który dokładnie odzwierciedla środowisko budowlane i naturalne projektu. Inżynierowie zastosowali skanowanie 3D w połączeniu z rozwiązaniem Recap w programie Revit. Planowanie architektoniczne i model konstrukcyjny wykonano w programie Revit, natomiast Civil 3D zastosowano do zaplanowania wykopu budowlanego, a Plant 3D do opracowania modelu procesu technologicznego. Utworzono także symulację CFD dla wieży fermentacyjnych.

Inżynierowie przeprowadzili badanie zacienienia, aby zapewnić, że z powodu budowy mieszkańcom nie będzie brakować światła słonecznego ani nie będzie przesłonięty widok na jezioro. Zaplanowanie okapu i oczyszczania powietrza usuwanego za pośrednictwem biofiltrów umożliwiło wyeliminowanie hałasu i zapachów. Aby budynek nie przypominał zakładu uzdatniania ścieków, fasadę wykończono szwajcarskim drewnem, co pozwoliło na dyskretne wtopienie jej w otoczenie.