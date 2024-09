Proces zamyka lukę między rozwiązaniami Civil 3D i Revit.

„Wszystko odbywa się w oprogramowaniu InfraWorks, które jest główną platformą zamykającą lukę” — mówi Schaefer. „To, co jest najbardziej niesamowite w procesie modelowania wiaduktów, to sposób, w jaki możemy odbierać projekt na etapie jego cyklu życia. Na przykład nasze trasowanie szyn, które zostało w całości zaprojektowane w programie Civil 3D, zostało przeniesione do InfraWorks, aby umożliwić nam budowanie wiaduktu z uwzględnieniem jego dynamicznego powiązania z układem szyn. Na końcu eksportujemy ten model do programu Revit, w którym mogą z niego korzystać architekci stacji”.

Pozwala to zaoszczędzić czas w porównaniu z korzystaniem z modelu statycznego w programie Revit, który wymaga nowej iteracji po każdej zmianie trasowania lub aktualizowania w programie Civil 3D.

Nowy liniowy proces modelowania mostów Autodesk umożliwia zespołowi także monitorowanie problemów w ramach koordynacji modelu i informowanie wszystkich zainteresowanych stron za pomocą dynamicznego raportowania w programie Power BI.