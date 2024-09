Wykorzystanie BIM w projektowaniu konstrukcji budowlanych

Dzięki oprogramowaniu służącemu do modelowania BIM, takiemu jak Kolekcja AEC Autodesk i Autodesk Revit, już na etapie koncepcji jesteśmy w stanie unaocznić inwestorom efekt końcowy. Możemy przemówić do nich obrazem, zanim ten obiekt powstanie. To jest bardzo ważna korzyść dla inwestora, ponieważ wiele osób nie potrafi czytać dwuwymiarowych rysunków, nie jest w stanie ‘zwizualizować w głowie’ efektu końcowego, co w czasie budowy skutkuje dużą liczbą poprawek. Zanim zaczęliśmy stosować BIM często słyszeliśmy tłumaczenia: ‘Myślałem, że ten słup będzie mniejszy (albo większy).’ Obecnie narzędzia pozwalają zwizualizować obiekt i pokazać go takim, jakim on będzie, zanim jeszcze budowa się rozpocznie.