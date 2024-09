Oprócz udoskonalania istniejących technologii i procesów kierownictwo firmy Decathlon dąży do rozszerzenia programów zrównoważonego rozwoju na całą firmę. W odniesieniu do minimalizacji marnotrawstwa związanego na przykład z produkcją odzieży Charles Cambianica stwierdza, że „kilka lat temu moglibyśmy zaakceptować efektywność na poziomie 75–80%. Dziś w ogromnym stopniu skupiamy się na odkrywaniu miejsc powstawania odpadów i ich eliminowaniu pod kątem uzyskania 100-procentowej efektywności”. Decathlon jako firma wertykalna poszukuje sposobów na wytwarzanie bardziej zrównoważonej energii na potrzeby oświetlenia i klimatyzacji swoich obiektów oraz opracowanie podejścia eliminującego opakowania, aby ograniczyć odpady materiałowe.

Charles Cambianica dostrzega również długofalową wartość zakorzenienia zrównoważonego rozwoju w oczekiwaniach młodszych klientów, którzy skłaniają się do wydawania pieniędzy na produkty wytwarzane przez firmy postępujące odpowiedzialnie pod względem środowiskowym i społecznym. „Ludzie nie patrzą tylko na cenę” — mówi. „Nabywają wartości, a moim zdaniem zrównoważony rozwój jest wartością, którą bardzo doceniają młodzi ludzie. W przypadku plecaka kosztującego 3 EUR będą pytać o to, co się kryje za tą ceną. Czy jest to dobre dla ludzi i planety?”