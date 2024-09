DASH DOT CREATIONS

Drugą rzeczą, która przemawiała za użyciem Motion Buildera, była wbudowana w aplikację głębia ostrości. To kolejne narzędzie, ułatwiające kadrowanie danego obiektu czy postaci, które w połączeniu z możliwością animacji głębi ostrości może wpływać na budowanie layoutu i reżyserię całego obrazu.

Kiedy w Motion Builder trwały prace nad animacją ruchu kamery, w Maya finalnie były pozowane postacie. Takie rozwiązanie dawało gwarancję, że po przeniesieniu ruchu kamery z Motion Buildera do Maya, będzie on płynny, a jedynym co pozostanie do zrobienia na tym etapie będzie finalne ustawienie postaci do kadru.

W międzyczasie wszystkie gotowe assety czy kamery trafiały do 3ds Max, gdzie poddawane były finalnej obróbce. Dzięki temu praktycznie już od samego początku produkcji można było pracować nad wizualną stroną projektu.

Kolejnym wyzwaniem było stworzenie symulacji i particli. Studio zdecydowało się je stworzyć w 3ds Max, ponieważ w tym programie były one oświetlane i najbardziej zintegrowane z całym przyjętym na początku pipelinem. Przykładowo do pokazania statycznego ujęcia ognia, potrzebne było przeprowadzenie całej symulacji jego działania, tak by zamrozić ten jeden, idealny moment.