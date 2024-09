Przeniesienie projektu infrastrukturalnego ze świata rzeczywistego do środowiska cyfrowego przebiegało wieloetapowo.

Najpierw instytut musiał wypełnić dokładny model 3D. Aby to osiągnąć, zespół przesłał wyczerpujące zdjęcia wykonane z drona do programu Autodesk ReCap. Aktualizowany na bieżąco trójwymiarowy model projektu przebudowy służył do analizowania i porównywania różnych wersji. Program Civil 3D pomógł także w kreśleniu terenu, wyrównywaniu tras i projektowaniu nachyleń drogi. Po wyeksportowaniu danych z modeli programu Civil 3D do programu Revit specjaliści BIM mogli skoncentrować się na kwestiach związanych z projektowaniem konstrukcji mostów i tuneli podziemnych. Na podstawie danych koordynacyjnych przestrzeni proponowanego projektu tras wygenerowanego w programie Civil 3D utworzyli strukturę nadrzędną mostu. Ścisłe ograniczenia przestrzenne infrastruktury wymagały wysokiego stopnia dokładności na każdym etapie procesu.