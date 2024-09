Służby te mają charakter wielosektorowy w celu ułatwienia badań wykonalności oraz projektowania 3D na potrzeby rewitalizacji obszarów miejskich, zapewnienia decydentom podstawowych informacji oraz uproszczenia dyskusji podczas publicznych spotkań z obywatelami.

W tym celu władze administracyjne miasta i eurometropolia strasburska postanowiły o użyciu narzędzi BIM (modelowania informacji o budynku), w tym InfraWorks i Revit.

„Dzięki InfraWorks odkryłem skuteczne narzędzie, które jest całkiem łatwe w obsłudze i pomogło mi w spełnieniu wymagań służb administracyjnych w sposób odpowiednio dopasowany do etapów projektowania” — stwierdza Philippe Slisse.

Co osiągnięto? „Obecnie dysponujemy dokładnym odwzorowaniem ukształtowania środowiska fizycznego na naszym terenie z dokładnością do 5 cm, co zapewnia wszystkim służbom administracyjnym dostęp do danych rzeczywistych warunków potrzebnych w ramach realizowanych projektów i zarządzania obiektami” — wyjaśnia Philippe Slisse.