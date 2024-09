Gdy Cinzia Angelini podzieliła się napisanym scenariuszem do filmu Mila ze współpracownikami, pomysł ten naprawdę do nich przemówił. „Różne osoby zaczęły mnie pytać: »Więc robimy Milę?« Odrzekłam: »Nie mam budżetu«. Usłyszałam odpowiedź, że będą pracować za darmo”. Informacje przekazywane z usta do ust — przez przyjaciół i ich przyjaciół — sprawiły, że początkowa grupa 10 artystów ochotników ostatecznie rozrosła się do ponad 350 osób z 35 krajów.

„W tym tkwi w rzeczywistości tajemnica sukcesu Mili” — podkreśla Cinzia Angelini. „Setki osób zaczęły pracować w tym projekcie za darmo, ponieważ było to coś, co mogło zwrócić uwagę na tragedię dzieci podczas wojny. Twórcy to osoby o dużej wrażliwości. Swój wolny czas chcą poświęcić projektowi, który mówi o czymś istotnym”.