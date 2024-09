Konkurs "Bony na cyfryzację", w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), to nowe źródło dotacji, których celem jest wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych. Dotację można otrzymać m.in. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązań cyfryzacyjnych, a także zakup środków trwałych. Zakupy tego typu będą objęte dofinansowaniem do poziomie 85%, a na konkurs przeznaczono 110 mln zł.