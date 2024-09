Praktyczne zastosowania automatyzacji projektowania

Czy jako projektant lub inżynier poświęcasz zbyt wiele czasu na wykonywanie powtarzalnych zadań, modelowanie standardowych elementów lub dopasowywanie produktów do indywidualnych specyfikacji? A może przydałoby ci się więcej czasu na skupienie się na zadaniach, do których dodajesz unikalną wartość i wprowadzasz innowacje, aby tworzyć lepsze produkty? Dzięki automatyzacji jest na to sposób.

Automatyzacja projektowania pomaga zachowywać i ponownie wykorzystywać wiedzę inżynieryjną i założenia projektowe. Technologia automatyzacji umożliwia łatwe wykorzystywanie projektowania opartego na regułach i nie wymaga znajomości programowania.