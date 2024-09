Cyfrowe odpowiedniki mają wiele do zaoferowania firmom i zespołom projektowym dzięki zarządzaniu danymi BIM i usprawnieniu współpracy, ale najwięcej korzystają na nich właściciele. To stwarza pewne możliwości. Dzięki cyfrowym odpowiednikom firmy mogą bowiem zapewnić klientom znaczące dodatkowe korzyści związane z lepszym wglądem w cały proces projektowo-budowlany, co pozwala na szerszą kontrolę wszystkich aspektów: od budżetów projektowych po koszty eksploatacji budynków. Właściciele korzystają również na możliwości szybkiego wprowadzenia budynku do eksploatacji, ograniczenia ryzyka i niepewności, a także zapewnienia odporności na zagrożenia i zrównoważonego charakteru rozwiązań.