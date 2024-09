Cyfrowa realizacja projektów to sposób pracy, w którym są obe obmyślane, planowane, opracowywane, budowane i obsługiwane w interaktywnej przestrzeni cyfrowej, do której mają dostęp wszyscy interesariusze. Podejście to opiera się na wykorzystaniu wspólnego środowiska danych (CDE) do współpracy specjalistów z różnych dziedzin i zarządzania projektami.