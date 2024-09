BIM DAYS 2023 to nie tylko kolejny etap naszej podróży do świata architektury i budownictwa, ale także forum wymiany doświadczeń i niezapomnianych momentów pełnych inspiracji.

BIM DAYS 2023 | Ekosystem danych to pełne zaangażowania prezentacje, panele dyskusyjne poruszające najważniejsze trendy i zagadnienia. Ciekawe pytania oraz inspirujące rozmowy sprawiły, że każdy dzień konferencji był pełen energii i pozytywnego przekazu. To wszystko sprawia, że spotkanie stało się miejscem nie tylko do nauki i odkryć, ale przede wszystkim areną networkingu, wymiany doświadczeń i budowania trwałych relacji.