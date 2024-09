BIM DLA INWESTORÓW

BIM opiera się na dostępie do informacji. Jeśli są one podane w przystępny sposób, to inwestor jest w stanie osiągnąć dzięki nim więcej korzyści. Model 3D poprawia jakość dokumentacji. Wszystkie strony zaangażowane w projekt lepiej go rozumieją. Nawet osoba bez przestrzennej wyobraźni może zobaczyć jaki będzie końcowy efekt. Łatwiej jest też wyłapać co się nie podoba już na wczesnym etapie. W takich projektach szybciej wykrywa się błędy, co z kolei przekłada się na szybszą realizację obiektu. To wszystko prowadzi do otrzymania obiektu wyższej jakości.

BIM pozwala na szybką wymianę informacji. Jeżeli model jest dostępny online, to zawsze mamy dostęp do najświeższych danych. Inwestor może otworzyć sobie projekt w przeglądarce i wprowadzić komentarze. Przykładem może być realizacja bazy kitesurfingowej w Egipcie, kiedy cała ekipa bazowała na przygotowanej przez nas dokumentacji 3D i nie została wydrukowana ani jedna kartka papieru.