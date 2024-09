BIM DLA INWESTORÓW

Zacznijmy od początku – inwestor szuka firmy do współpracy. Dlaczego lepiej dla niego, aby wybrał firmę prowadzącą projekty w BIM?

BIM pokazuje czarno na białym co jest do wykonania. W dużym skrócie, bez BIM może okazać się, że to co jest budowane, to nie jest to czego inwestor oczekuje, ani to co projektant zaprojektował. Na końcu przecież inwestor musi za to zapłacić, więc ważne jest aby zaspokoić jego oczekiwania.

BIM umożliwia wariantowość budowania. Wyobraźmy sobie, że mamy przestrzeń i możemy ją dowolnie zaprojektować. We wstępnej fazie projektowania należy odpowiedzieć na pytania: Czy obiekt ma wywoływać efekt „wow”? Czy może raczej być użyteczny? A być może najważniejszy jest budżet? Jasna deklaracja jest potrzebna zanim wbijemy pierwszą łopatę.

Podsumowując, dzięki BIM inwestor wie za co będzie płacić. A firma budowlana wie, co ma wybudować. Oczywiście jest też szereg innych korzyści - likwidacja kolizji, podniesienie jakości. Choć to jedynie wirtualna wartość we wstępnej fazie projektu, to wiedza o niej jest bezcenna.