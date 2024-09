BIM DLA INWESTORÓW

W Kuryłowicz & Associates już od dłuższego czasu wszystkie projekty realizujemy w BIM i w mojej opinii nie ma od tego odwrotu. W przypadku gdy nasz klient nie zamawia u nas projektu w tej technologii, to przyjmujemy własną metodykę pracy 3D optymalizując nasz wewnętrzny proces projektowy.

Pomimo, że nie jest to ogólnie przyjętym standardem na rynku w Polsce to, jako liderzy tej technologicznej zmiany wśród pracowni architektonicznych, podjęliśmy taką strategiczną decyzję. Co do inwestorów, to na obecną chwilę ok. 5-10% naszych klientów już na samym wstępie informuje nas o realizacji projektu w BIMie.