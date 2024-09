BIM DLA INWESTORÓW

Gra nie jest o to, czy moja konkurencja będzie czy nie będzie miała BIM. Chodzi o to, aby nauczyć inwestora odróżniać sytuację, kiedy ten BIM jest rysowany na kartce, a potem ktoś go tylko przerysowuje na komputerze. Chodzi o głębokie myślenie BIMowskie. Często czuję się bezradny, gdy inwestor mówi, że konkurencja też korzysta z BIMu. Obecnie prawie wszyscy posługują się jakimiś derywatami modeli BIMowskich. Parę lat temu jeszcze się spotykaliśmy z opinią: „a rysujcie sobie jak chcecie”. Teraz każdy chce BIM, ale zdarza się, że wymagania co do modelu są ogromnie wyśrubowane. Niektórzy potrafią wymagać w LoD (Level of Detail) rozpisania i rozrysowania 600 guzików, czy wyznaczenia grubości galwanizowania zawiasów w drzwiach.