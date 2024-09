BIM Collaborate PRO

Webinarium

Czym jest BIM Collaborate?

To oparte na chmurze oprogramowanie do współpracy i koordynacji projektowej, które łączy zespoły architektoniczne, inżynieryjne i budowlane, pomagając realizować koncepcję projektu i dostarczać wysokiej jakości modele konstrukcyjne na jednej platformie. Dzięki BIM Collaborate możesz:

być na bieżąco z projektami

podejmować trafniejsze decyzje dzięki informacjom o projektach

oceniać wykonalność projektów dzięki automatycznemu wykrywaniu kolizji

Dzięki BIM Collaborate wreszcie możemy wyjść z silosów informacyjnych i stworzyć spójny ekosystem całego etapu projektowania.

Jest to możliwe dzięki centralnie zorganizowanym danym w chmurze, które płynnie i ciągle tworzone są w Revicie, czytelnie komunikowane innym uczestnikom procesu projektowego a następnie koordynowane w chmurze jak i w Navisworks by wrócić do Revita! W obiegu krążą najbardziej aktualne dane czytelne dla wszystkich interesariuszy.

Podnosi to efektywność pracy całego zespołu, który uzyskuje więcej czasu na rozwiązywanie zadań strikte projektowych, a nie na „pilnowanie procesów”.