«Min jobb som leder er å sikre at teamet mitt egner seg best mulig til å levere den beste kvaliteten som kan leveres», sier Butler, som legger til at de ansattes velvære påvirker arbeidskvaliteten, noe som påvirker prosjektets suksess, noe som til syvende og sist påvirker kundenes tilfredshet.

Til det formål inkluderer annen beste praksis å innføre regelmessige «temperaturkontroller» mellom ledere og teammedlemmer, bruke 15-minutters møter for å forbedre kommunikasjon og samarbeid, administrere klientforventninger for å sikre realistiske omfang og tidsplaner, og forsyne ressurser for psykisk hels for å hjelpe ansatte og deres familier med å takle stress.

Anerkjennelse - via kompensasjon, forfremmelse eller bare verbal ros foran fagfeller - er også fremtredende. «Da jeg aksepterte rollen min, var det med den betingelsen at jeg ville være i stand til å gi folk den anerkjennelsen de fortjener», sier Butler. «For når du kjenner igjen folk i et team, blir det teamet hos deg. De er lojale mot deg, og de er lojale mot selskapet.»