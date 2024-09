Adaptiv gjenbruk i arkitektur er gjenbruk av en eksisterende bygning for å gi nytt liv til utdaterte strukturer, bygge mer bærekraftig og bevare arkitektonisk arv.

I Londons King´s Cross-distrikt gjennomførte det britiske arkitektfirmaet Orms et adaptivt gjenbruksprosjekt av en brutalistisk kontorbygning fra 1970-tallet, og gjorde den til et moderne boutiquehotell, The Standard London.

Med en dristig design som la til tre etasjer på toppen av den eksisterende strukturen, brukte prosjektgruppen Autodesk Revit, 3D-modellering og digital tvilling-teknologi for å beholde skjelettet i den eksisterende bygningen, støtte vekten av de tre nye etasjene og designe energisystemer for å optimalisere bærekraften.

I det travle King's Cross-området i London har det britiske arkitektfirmaet Orms renovert og bygd om en utdatert kontorbygning fra 1974 til et boutiquehotell med 266 rom, The Standard London. Den eksisterende bygningen, som lå overfor to store jernbanestasjoner, var tidligere et kommunalt anlegg bygget i arkitekturhistorisk viktig brutalistisk stil.

Som ledende konsulenter på prosjektet var Orms-teamet ansvarlig for den utvendige arkitekturen og bygningskjernen. Ved hjelp av en adaptiv gjenbruksmodell (engelsk) klarte prosjektet å beholde så mye av den eksisterende bygningen som mulig for å ivareta dens arkitektoniske arv. Derfra ble bygningen utvidet og omfattende ombygd, med en dristig design som la til tre nye etasjer på toppen av den eksisterende strukturen for å få plass til restaurant, bar og takterrasse.

Når verneverdige bygninger gjenbrukes, er hvert prosjekt unikt – det er ingen prototyper å følge. Ved hjelp av Autodesk Revit, 3D-modellering (engelsk) og digital tvilling (engelsk) -teknologi kunne Orms, i samarbeid med MEP- og strukturkonsulentene Arup og Heyne Tillett Steel, lage modeller av bygningens svært kompliserte strukturer, integrere systemene sine og planlegge løsninger for oppvarming, kjøling, ventilasjon og lys for optimal bærekraft. Med disse teknologiske verktøyene og adaptive ressursprosessene forvandlet prosjektgruppen en foreldet bygning til et moderne og stilig flaggskip i London for et trendy, internasjonalt hotellkonsern.

Se videoen for å lære hvordan Orms gjennomførte dette prosjektet med adaptiv gjenbruksarkitektur.

[Transkripsjon av videoen]

Christian Natterodt, Associate/Project Architect, Orms: Byggebransjen står for en tredjedel av avfallet på planeten. Vi kan ikke fortsette å rive bygninger og bygge nye. Det er mange forskjellige prosjekter der vi kan tilpasse bygningene, spare karbon og gjøre dem til noe nytt og vakkert.

The Standard London er et av disse fantastiske destinasjonshotellene. Det føles nesten som at hotellet legger armene rundt deg og gir deg en stor klem – en god følelse som også videreføres i selve arkitekturen.

Bygningen er fra 1970-tallet. En skitten bygning som ikke er moderne lenger. I slike tilfeller er mange ivrige etter å rive. Så hvordan kan vi spare karbonet som er i selve bygningen, spare byggekostnader og gjøre bygningen, som også er en del av stedets historie, til noe helt spesielt?

Andrew Middlebrook, Lead Structural Engineer, Heyne Tillet Steel: Hver modernisering er ulik, og det er dette som gjør det interessant. Vi kan aldri bruke samme tilnærming to ganger.

Natterodt: Vi har en betongkjerne med betongfasade og to kjelleretasjer. Disse komplekse formene kan tegnes i 2D, men de kan bare forstås fullt ut i 3D.

I byggebransjen har du ingen prototype. Hver bygning vi bygger, er både prototypen og det ferdige produktet.

Med [Autodesk] Revit og 3D-modellering blir det enklere å forstå komplekse former. Ved hjelp av en digital tvilling (engelsk) av selve bygningen kan vi zoome inn på alle detaljer. Vi kan snurre den rundt, koordinere den med bygningsingeniøren og alle andre før vi begynner byggeprosjektet.

Middlebrook: Vi gjorde så mye research som mulig for å finne bygningens «skjelett», før vi brukte Revit til å bygge en komplett 3D-modell (engelsk). På denne måten kunne vi beholde så mye av det eksisterende bygget som mulig.

I Revit kan du tilordne egenskaper til materialene – for eksempel karbonen de inneholder – og det lar oss kvantifisere hvor mye karbon som skal brukes.

Michael Stankiewicz, Senior Mechanical Engineer, Arup: Når vi skal designe en bygning som skal renoveres, har vi mange begrensninger. For å øke bærekraften må vi forstå oppvarming, kjøling, ventilasjon, belysning og de minste detaljene, og egentlig designe hvordan vi kan bruke energien der den trengs. Å ha et verktøy som Revit betyr at vi kan planlegge energisystemene og designe ekstremt effektive bygninger.

Natterodt: Vi må sørge for at byggene vi bygger nå, er tilpasningsdyktige. Vi må ha dokumentasjonen på plass for å sikre at elementer kan gjenbrukes.

Middlebrook: Når vi må dele informasjon raskt og på nett, kjøre kollisjonsoppdagelse og bygge bygningen sammen, er det kun Revit som fungerer.

Christian Natterodt: Gjenbruk og modernisering – dette er fremtidens arkitekturprosjekter. Bygninger som har blitt designet for andre bruksområder i en annen tid, kan vi gi nytt liv og en fremtid for neste generasjon.