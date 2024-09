Ideen bak Kuhmute (uttales som det engelske ordet «commute»), oppstartsbedriften fra Flint i Michigan, ble født da medstifter og adm. dir. Peter Deppe la merke til en stor bieffekt som fulgte med den økende populariteten til elsparkesykler: Disse små kjøretøyene beregnet for den siste etappen fylte opp fortauene over hele byen. Kuhmute gir organisasjons- og driftsstøtte for små kjøretøy i form av et nettverk av ladepunkter hvor elsparkesykler, elsykler, rullestoler, leveringsroboter og mer kan parkere og lade.

Ved hjelp av Fusion 360 og skysamarbeid oppdaterer og finjusterer Kuhmute-teamet kontinuerlig selskapets knutepunkter for å gjøre dem mer robuste og pålitelige. Brukervennlig teknologi gjør at de kan fokusere på rask idéskaping og iterasjon – finne ut hva de skal bygge og hvordan det skal bygges, dele og samarbeide om maskinvare og elektriske komponenter, og sende design til en 3D-skriver for å produsere prototyper. Med Fusion 360 som en «digital tråd» som binder sammen produksjonsprosessen, sparer Kuhmute tid og ressurser, reduserer produksjonskostnader og opererer mer bærekraftig.