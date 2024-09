Det har vært en urolig tid for britiske bedrifter i alle bransjer med multinasjonalt klientell. Brexit, COVID og digital transformasjon har presset mange selskaper til å endre driften og til og med hvem de selger til. Men for noen fremtidsrettede få, har forstyrrelsene vært en katalysator for ny kalibrering og vekst.

I medie- og underholdningsindustrien har de siste årene vært et testområde for Londons Jellyfish Pictures, på grunn av de driftsendringene studioet gjorde lenge før kaoset landet - en forebyggende digital fremtidssikring, som forberedte firmaet for usikkerhet. Jellyfish leverer visuelle effekter og animasjon til noen av de største navnene i Hollywood, inkludert Star Wars: The Last Jedi for Lucasfilm/Disney, Stranger Things for Netflix og Watchmen for HBO. I over 20 år har bedriften høstet masse ros i bransjen for kreativ innovasjon og en trofékasse full av BAFTA-er og Emmy-priser.