Hyundai Motor Groups New Horizons Studio presser grensene til kjøretøydesign med Elevate, en bil som kan gå.Det fremtidsrettede firehjulskjøretøyet forvandler seg til en firebent maskin som kan gå over forskjellige typer terreng – slik at den kan brukes av redningsarbeidere i redningssituasjoner og transportere folk med mobilitetsproblemer. I samarbeid med designstudioet Sundberg-Ferar brukte teamet generativ designteknologi for å gi denne konseptbilen mindre vekt og gjøre den mer solid.