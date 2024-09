Det som imidlertid gjør New Tales from the Borderlands så bemerkelsesverdig, er ikke bare karakterene eller historiene deres, men hvordan spillet spilles. I motsetning til tradisjonelle spill hvor spillerne følger en forhåndsbestemt hendelsessekvens fra start til slutt, kontrollerer spillerne i New Tales from the Borderlands hvilke avgjørelser karakterene tar og som et resultat hva deres skjebne vil være.

Ifølge Gearbox, kan hvert valg spillerne tar påvirke hvordan historien utfolder seg, ofte på uventede måter, med dype, oppslukende historiescener, minispill og free-walk-sekvenser. Ved å gi spillerne muligheten til å ta valg som former spillets karakterer, miljø og hendelser, gjør New Tales from the Borderlands dem til skapere.

Men hva med de faktiske kreatørene, 3D-artistene og animatørene som ga spillet liv? For å lage et så oppslukende og interaktivt spill måtte de produsere en enorm mengde innhold av høy kvalitet – og for å tilfredsstille markedsetterspørselen etter en ny del i Borderlands-serien, måtte de produsere den veldig raskt. Et team på 15 animatører hadde bare to år på seg til å produsere 12 timer med filmatisk spillemateriale, ifølge Marion Guignolle, ledende teknisk designanimatør ved Gearbox Studio Québec.

«Vanligvis tar det tre til fire år å lage tre timer», sier Guignolle, som legger til at det er én grunn til at teamet hennes klarte å produsere så mye innhold så raskt: automatisering.