«Bærekraft er hovedprioriteten», sier Charles Cambianica, prosjektleder for avansert design hos Decathlon, «men vi vet allerede at økodesign ikke er nok. Vi må strebe etter øko-innovasjon - som betyr å gjenoppfinne måten vi gjør forretninger på, redusere ikke bare CO2 per produkt, men det selskapets globale CO2-avtrykk.»

Faktisk anerkjenner flere og flere bedriftsledere over hele verden, som representerer selskaper som designer og skaper steder, gjenstander og opplevelser, forretningssaken for bærekraft. I Autodesks globale forskningsrapport 2023 State of Design & Make (engelsk), rapporterte 80 % av respondentene at praksis for bedre bærekraft er en god langsiktig forretningsbeslutning, og den samme prosentandelen sa at kundene legger press på dem til å definere og oppfylle bærekraftsmål.

«Det er ikke bare materialet som må endres», sier Cambianica, «det er også vår måte å designe på, fordi målet vårt er å redusere karbonavtrykket til alle produktene våre. Sammenlignet med hvordan vi gjorde ting tidligere, har selskapet måttet gå tilbake til utgangspunktet for hver prosess.»