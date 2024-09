I løpet av de siste to årene har pandemien endret måten studioer og designere jobber sammen på. Men et tiår før eksternt samarbeid ble vanlig, samlet filmskaper Cinzia Angelini et globalt team i et uavhengig virtuelt animasjonsstudio for å lage den 3D-animerte kortfilmen Mila. Angelini og et frivillig mannskap på 350 designere fra 35 land jobbet i mer enn 10 år for å oppfylle hennes store visjon – uten budsjett. Brakt sammen gjennom produksjon i skyen, leverte de en prisbelønt film som forteller den rørende historien om en liten jentes liv i et krigsherjet område.