Bravida, et 100 år gammelt entreprenørfirma for elektro og mekanikk basert i Norden, er midt i en digital transformasjon. Firmaet fikk sitt største oppdrag noensinne med E4 Förbifart Stockholm, et motorveiprosjekt til 3,1 milliarder euro som skal koble sammen nordlige og sørlige Stockholm. Den nye omkjøringsveien vil være 21 km lang, med mesteparten i tunneler – og Bravida fikk i oppdrag å utvikle og installere systemer for strøm, belysning, VVS, avløpsvann og brannslukking. Bare i én enkelt E4-tunnel er det 76 transformatorer, 20 000 lysarmaturer og 23 000 sprinklerhoder.

Autodesk inngikk et samarbeid med Bravida for å ta i bruk en fullstendig digital arbeidsflyt som gir betydelige produktivitetsgevinster: Automatisering og skysamarbeidsfunksjoner i Revit og BIM Collaborate Pro ga en kostnadsreduksjon på 87 % i tjenestene. Selskapet kan koble sammen 3D BIM-modeller ved hjelp av Autodesk Platform Services (tidligere kjent som Forge), noe som vil gjøre det mulig å utføre prediktivt vedlikehold i fremtiden. Ved å utnytte digital transformasjon til å muliggjøre utbygging av nye funksjoner, finner Bravidas team nye måter å jobbe på.