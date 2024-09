"Het is nog nooit zo druk geweest in de sector", zegt Coral Butler, groepshoofd van digitaal ondersteunde lean projectoplevering bij het internationale architecten-, ingenieurs- en bouwbedrijf PM Group. Om zich aan te passen aan het versnelde groeitempo, introduceerde het bedrijf met zijn hoofdkantoor in Ierland een vierjarige digitale strategie die in 2021 van start ging. De routekaart voor een versnelde implementatie van technologie is gericht op samenwerking in de cloud en BIM-gegevens (Building Information Modeling) met behulp van systemen als Autodesk Construction Cloud. Door het omarmen van inzichten in gegevens en digitale workflows zag de PM Group dat projecten sneller, veiliger, consistenter en met een hogere kwaliteit aan klanten konden worden opgeleverd.

En toch kan technologie alleen het verschil niet maken, geeft Butler toe. Om de gewenste impact te creëren, erkende de PM Group dat er evenveel aandacht moest worden besteed aan het cultiveren van talent als aan het verwerven van technologie. "Ik ben 20 jaar werkzaam in de branche, en tot de afgelopen vijf of zes jaar was ik altijd meer gericht op de technische kant van dingen", zegt ze. "Maar naarmate ik me verder heb ontwikkeld, is mijn waardering voor mensen echt op de voorgrond getreden. Mijn focus is gericht op mensen omdat technologie de activiteiten van mensen verbetert."