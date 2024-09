Kalitta gebruikt de Autodesk Product Design & Manufacturing Collection: het bedrijf ontwerpt de koppelingsassemblage in Autodesk Inventor en produceert deze met behulp van de beste CAM-vervaardigingsoplossingen van Autodesk.In het bijzonder resulteren ‘adaptieve’ gereedschapspaden in lichte, snelle en constante bewerkingsstrategieën die langzamere, zwaardere sneden grotendeels vervangen. De resulterende verbeteringen in de standtijd en prestaties hebben de vervaardigingstijd van de hoofdkoppelingscomponenten teruggebracht van 30 uur naar 10 uur.

“We hebben ons volledige onderdelenproductie- en ontwerpprogramma ontwikkeld met behulp van Autodesk-technologie”, aldus Chad Head, General Manager bij Kalitta Motorsports. “We zijn in 2015 begonnen met het vervaardigen van onze koppelingsassemblages en nu maken we koppelingsassemblages, cilinderkoppen en nog veel meer onderdelen. Het is een enorme kostenbesparing en alles is zo veel efficiënter. De Autodesk-software is een doorbraak voor ons en een integraal onderdeel van ons succes bij Kalitta Motorsports en Kalitta Air.”