"Duurzaamheid heeft de hoogste prioriteit", aldus Charles Cambianica, projectleider op het gebied van geavanceerd ontwerp bij Decathlon, "maar we weten al dat ecologisch ontwerpen niet voldoende is. We moeten streven naar eco-innovatie, wat betekent dat we de manier waarop we zaken doen opnieuw moeten uitvinden, en niet alleen de CO2-uitstoot per product moeten verminderen, maar ook de wereldwijde CO2-uitstoot van het bedrijf."

Sterker nog, steeds meer bedrijfsleiders over de hele wereld, die bedrijven vertegenwoordigen die plaatsen, objecten en ervaringen ontwerpen en maken, erkennen het zakelijke scenario voor duurzaamheid. In het wereldwijde onderzoeksrapport van Autodesk 2023 State of Design & Make (Engels) meldde 80% van de respondenten dat het verbeteren van de duurzaamheidswerkwijzen een goed zakelijk besluit op de lange termijn is en dat hetzelfde percentage zei dat klanten druk op hen uitoefenen om duurzaamheidsdoelen te definiëren en te realiseren.

"Het is niet alleen het materiaal dat moet veranderen", zegt Cambianica, "het is ook onze manier van ontwerpen, omdat het ons doel is de CO2-voetafdruk van al onze producten te verminderen. In vergelijking met de eerdere manier van werken, moest het bedrijf voor elk proces vanaf het begin beginnen."