Bravida, een aannemersbedrijf dat zich al honderd jaar bezighoudt met elektra en mechanica en is gevestigd in Scandinavische landen, bevindt zich in een digitale transformatie. Het bedrijf heeft zijn grootste opdracht tot nu toe binnengehaald met het E4 Stockholm-omleidingsproject: een snelwegproject van 3,1 miljard euro om Noord- en Zuid-Stockholm met elkaar te verbinden. De nieuwe omleiding wordt 21 km lang, waarbij het grootste gedeelte uit tunnels bestaat. Bravida is gecontracteerd om systemen voor stroom, verlichting, HVAC, afvalwater en brandbestrijding te ontwikkelen en te installeren. In één E4-tunnel alleen al zijn er 76 transformatoren, 20.000 verlichtingsarmaturen en 23.000 sprinklerkoppen aanwezig.

Autodesk werkt samen met Bravida om een volledig digitale workflow te realiseren die aanzienlijke productiviteitswinst oplevert. De mogelijkheden voor automatisering en cloudsamenwerking in Revit en BIM Collaborate Pro leverden een kostenbesparing van 87% op voor services. Het bedrijf kan 3D BIM-modellen verbinden met Autodesk Platform Services (voorheen bekend onder de naam Forge), waarmee het in de toekomst voorspellend onderhoud kan uitvoeren. Door digitale transformatie te omarmen als een kans om nieuwe mogelijkheden te creëren, kunnen de teams van Bravida de manier waarop ze werken opnieuw uitvinden.