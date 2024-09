Digitale projectoplevering is een manier van werken waarbij projecten worden bedacht, gepland, ontworpen, gebouwd en in gebruik worden genomen in een interactieve digitale ruimte die voor alle belanghebbenden toegankelijk is. De aanpak is gebaseerd op het gebruik van een gedeelde gegevensomgeving om multidisciplinaire samenwerking en ontwerpbeheer te ondersteunen.