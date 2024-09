Simon Noyola

Ingeniero de aplicaciones,

Down To Earth Technologies, Inc.

Ingeniero civil por El Instituto Politécnico Nacional, con especialidades en Ing. Marítima, Vías Terrestres y diseño Estructural. Ha participado con el sector público y privado en diversos proyectos de infraestructura nacional e internacional. Actualmente, es Consultor y Autor para Latino América en los Productos de Infraestructura de Autodesk. Promueve los productos de Autodesk en Centro América, El Caribe y Venezuela como BIM Infrastructure Subject Matter Experto de Down To Earth Technologies, Inc. & Digital Drafting Systems, Miami.