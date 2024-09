En muy poco tiempo, el cero carbono neto ha evolucionado de un concepto científico a una práctica a la que aspirar y luego a una política que implementar. Antes de la Revolución Industrial, las construcciones se acercaban más al cero neto que ahora. El calor y la luz se generaban quemando biomasa, el aire fresco aportaba la ventilación y los sistemas mecánicos no eran de uso común. A principios del siglo XX, los diseñadores, ingenieros y constructores comenzaron a considerar el impacto ambiental de las construcciones. En los años 70, el conflicto en el Oriente Medio hizo subir a las nubes el precio del petróleo y forzó una actitud más conservadora respecto a la energía, a la vez que la dependencia económica de los combustibles fósiles comenzó a inquietar a los gobiernos y la industria. En 1998, el Green Building Council de los EE. UU. lanzó el Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), un sistema de calificación para el uso de materiales, agua y energía en construcciones nuevas.