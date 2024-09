En el desierto Mojave, en el sur de California, los cuervos están aumentando en número y cazando crías de tortugas del desierto, lo que reduce drásticamente sus poblaciones.

Hardshell Labs ha desarrollado una solución: un “Techno-Tort” impreso en 3D, del tamaño de una cría de tortuga, que atrae a las aves y luego las disuade con una nube de metil antranilato, conocido comúnmente como el aromatizante de uva.

Los estudios preliminares muestran que funciona, con una reducción del 46 % en el regreso de los cuervos. Hardshell Labs ha recibido una subvención de la Fundación Nacional de Ciencias y un Premio Roosevelt Genius para continuar con su trabajo.

En el desierto de Mojave, en el sur de California, la población de cuervos ha experimentado un explosivo crecimiento debido a las fuentes de alimentos y agua accesibles gracias al desarrollo humano. Básicamente, los humanos están subsidiando las necesidades de los cuervos: la basura y los animales atropellados son sus fuentes de alimento; el riego, el escurrimiento de agua, los lagos y los estanques artificiales proporcionan agua; y los edificios, los postes de energía y los carteles brindan nidos y refugio.

Los cuervos ahora son considerados una especie invasora en el desierto y, a medida que su población aumenta, también lo hace su necesidad de nuevas fuentes de alimento. Este aumento masivo de cuervos ha reducido la población de tortugas del desierto, que ahora está en riesgo de extinción. Lamentablemente, los cuervos están cazando crías de tortugas y tortugas jóvenes, cuyos caparazones aún son demasiado blandos para protegerse del pico de un cuervo hambriento.

¿Qué se puede hacer para salvar a estos importantes reptiles? El biólogo conservacionista Tim Shields y el ingeniero Frank Guercio han encontrado una respuesta: el Techno-Tort.

Shields y Guercio trabajan para Hardshell Labs en Joshua Tree, California, y han diseñado e impreso en 3D el Techno-Tort, un dispositivo de tecnología de conservación diseñado con Autodesk Fusion 360 que se asemeja a un verdadero caparazón de tortuga. Pero contiene algo que a las aves les desagrada: metil antranilato, conocido comúnmente como el aromatizante de uva. Cuando un cuervo picotea a un Techno-Tort, un acelerómetro activa el dispositivo para liberar rápidamente una dosis del químico que disuade al cuervo de continuar con la destrucción. Shields y Guercio llaman a esto “entrenamiento de aversión”: la idea es que si suficientes cuervos pican suficientes Techno-Torts, los cuervos dejarán de atacar a las tortugas reales. Los estudios preliminares muestran que este método está funcionando.

Mira el video para ver al Techno-Tort en acción y obtener más información sobre este importante esfuerzo de conservación.

[Transcripción del video]

Tim Shields, biólogo conservacionista, Hardshell Labs: Siempre supe que quería ser un herpetólogo de campo. A los 14 años, me topé con una tortuga silvestre. Era la primera vez que veía una y realmente me impactó. Me encontré en este papel de biólogo de investigación de tortugas luego de haber pasado 30 años en el mismo proyecto, cuyo objetivo era hacer un seguimiento de los cambios en la población y, lamentablemente, todos los cambios en la población resultaron negativos.

[Shields señala un letrero sobre la tortuga del desierto y comienza a leer en voz alta]. “El área natural tiene cerca de 200 tortugas por milla cuadrada”. No es así. [El letrero] es nostálgico para mí.

Sabíamos desde el principio que los cuervos estaban matando a muchas crías de tortugas. Ahora hay tantos cuervos y tan pocas tortugas que las probabilidades de que una tortuga joven sobreviva en el oeste del Mojave son bastante escasas. Hay una relación matemática bastante simple. Más humanos significa más cuervos, lo que significa menos tortugas. Durante años, mi técnica para controlar a los cuervos era perseguirlos y lanzarles piedras.

Se nos ocurrió la idea de hacer una tortuga falsa. Y, luego, conocí a este chico loco, Frank Guercio, que tiene una mente increíblemente receptiva. Yo lo motivé a intentar crear una réplica convincente de una cría de tortuga y así fue como él comenzó con el proyecto.

Frank Guercio, ingeniero, Hardshell Labs: Si tuviera que describir el campo o la industria, supongo que podría llamarlo “tecnología de conservación”. Es algo nuevo. Nunca antes había existido algo así. Durante el tiempo con Tim hasta ahora, he construido tortugas, he construido vehículos exploradores, he creado dispositivos para aceitar huevos y láseres. He creado tortugas de distintos tamaños, formas y especies. Me encanta todo esto.

Si no estoy imprimiendo en 3D, si no estoy resolviendo estos problemas, si no estoy diseñando, me pongo ansioso. No puedo quedarme quieto. Como diseñador, debo encontrar una solución si quiero que haya tortugas en el futuro.

Shields: La fuerza impulsora detrás de este proyecto es el entrenamiento de aversión. Hay un químico llamado metil antranilato, el aromatizante artificial de uva. Por alguna razón, el aromatizante artificial de uva vuelve locas a las aves, incluidos los cuervos.

Guercio: La idea es que en el interior de cualquiera de estos [Guercio sostiene dos caparazones de tortuga impresas en 3D], tenemos una vejiga.

Shields: Tan pronto como [el Techno-Tort] es atacado, hay un acelerómetro que detecta la agresión, así que en ese mismo momento cuando el pico del cuervo toca aquí, todos los tejidos sensibles están justo ahí. El mecanismo se detona justo en ese instante. Creemos que será una experiencia lo suficientemente desagradable. El cuervo aprende a dejar en paz a las tortugas vivas. Al tratar con cuervos, hay que tener cuidado, porque si descubren cuál es el juego, el juego se termina. Siempre me he inclinado por una mayor precisión: una cría de tortuga falsa más convincente.

Guercio: Esto se imprime con una resolución aproximada de 50 micras, o una quinientosava parte de un milímetro.

Shields: Es un progreso sorprendente, y eso se debe a que él simplemente nunca está satisfecho. Es realmente bueno trabajar con obsesivos.

Guercio: Poder importar geometrías realmente complejas como una forma orgánica, como la de una tortuga, es muy difícil de hacer en cualquier programa de la industria. En lo que respecta a la tortuga en particular, hubo mucho trabajo preliminar para ponerla en una posición donde pudiera editarla mecánicamente como un objeto. [Autodesk] Fusion 360 ha sido una herramienta fantástica. En cuanto me familiaricé con los productos de Autodesk y los tuve realmente a mi disposición, se abrieron las puertas. Podemos crear estructuras dentro de la tortuga que hace unos cinco años eran casi imposibles.

Shields: Si un cierto número de cuervos tiene una mala experiencia con el Techno-Tort, deberíamos ver una reducción en la frecuencia de los ataques.

Guercio: Observar cómo desmembraban tortugas y, luego, ver a una luchar fue una experiencia realmente liberadora. He visitado el Mojave muchas veces y es un lugar duro e implacable. Pero aquí es donde me encontré a mí mismo. Nos encontramos en un entorno que en tres meses tendrá 100 impresoras, líneas de producción de filamentos, impresoras de resina, máquinas CNC, cortadoras láser, todo lo necesario para solucionar el problema. ¿Cuántos niños aquí tienen acceso a una impresora 3D o la oportunidad de trabajar con la Oficina de Administración de Tierras o de salvar a las tortugas? Aprovechar esta oportunidad con Tim para salvar al mundo y las especies para tener un efecto inmediato en mi localidad, creo que es solo el primer paso.

Shields: Creemos que ya estamos teniendo un efecto positivo.

Guercio: Estamos casi en el punto de partida donde podremos aplicar lo que estamos creando aquí a los problemas del resto del mundo también.

Shields: La biología de la conservación es un esfuerzo bastante desesperanzador en general en este momento. Por lo tanto, dar esperanza a la comunidad de la conservación es realmente importante para mí personalmente.

Guercio: No hay nada más satisfactorio, nada en el mundo, que ver cómo algo que has hecho marca la diferencia.