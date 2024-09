Otro gran objetivo de la producción era retribuir al equipo de voluntarios, ayudándoles a aprender, establecer relaciones y conseguir nuevos trabajos. "Por supuesto que aparecerían mencionados en los créditos", afirma Angelini. "También organizamos un programa de mecenazgo para que los estudiantes que colaborasen con nosotros pudieran trabajar estrechamente con supervisores que contaban con 15 años de experiencia en grandes estudios. Y muchos voluntarios con dos o tres años de experiencia en la industria aprovecharon su trabajo en Mila para conseguir otros proyectos. Ayudamos a canalizar eficazmente todas esas oportunidades".

La película también se ha convertido en un punto de inflexión en la carrera de su creadora. "Esta película me ha dado mucho, incluso antes de terminarla", afirma Angelini. "Mientras Cinesite me ayudaba con Mila, me pidieron que dirigiera su siguiente largometraje, la producción de Aniventure HitPig (con el veterano animador David Feiss como codirector). Esto fue gracias a Mila y también a la experiencia que he adquirido durante estos 10 años".