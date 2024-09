프로젝트의 결과물은 매우 성공적이었습니다. 2017년 Architect Magazine이 선정한 순위에서, Touloukian Touloukian은 미국 내 상위 50개의 건축회사 중 2016년에 비해 2계단 상승한 30위에 올랐습니다. Touloukian Touloukian은 2017 World Architecture News의 Practice of the Year 후보에 오르기도 했습니다. 또한 2017 American Architecture Prize에서는 Professional Firm of the Year Award 상의 선외가작에 올랐으며, 2017년에만 8개 프로젝트에서 19개의 디자인 상을 수상하는 영예를 안았습니다. Beacon Park의 Lumen은 Touloukian Touloukian을 대표하는 건축물로 The Chicago Athenaeum의 2018 American Architecture Award를 비롯한 5개 상을 수상했습니다.

이 모든 성취의 공을 AutoCAD에만 돌릴 수는 없습니다. 하지만 Touloukian Touloukian이 협업을 통해 작업을 빠르고 정확하게 수행하게 되면서, 작업 범위를 확장하고 공공의 이익을 제공하는 설계에 투자하며 지역 사회에 대한 책임 의식과 지속 가능한 디자인을 추구하는 데에는 분명 도움이 되었을 것입니다.