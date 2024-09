하지만 'New Tales from the Borderlands'를 이렇게 주목하게 만든 것은 단순한 캐릭터나 스토리가 아니라 게임이 플레이되는 방식입니다. 플레이어가 처음부터 끝까지 미리 정해진 일련의 이벤트를 따라가는 기존의 게임과 달리, 'New Tales from the Borderlands'에서는 플레이어가 캐릭터들이 내리는 결정과 그로 인한 그들의 운명까지 제어합니다.

Gearbox에 따르면 플레이어가 하는 모든 선택은 깊이 있고 몰입감 넘치는 스토리 장면, 미니 게임, 프리워크(free-walk) 시퀀스를 통해 종종 예상치 못한 방식으로 스토리가 전개되는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 'New Tales from the Borderlands'는 플레이어에게 게임의 캐릭터와 환경, 이벤트를 형성하는 선택을 내릴 권한을 부여함으로써 이들을 창조주로 만듭니다.

하지만 게임을 현실화한 이 게임의 실질적인 크리에이터인 3D 아티스트와 애니메이터는 어떨까요? 이만큼 몰입감이 뛰어난 인터랙티브 게임을 제작하기 위해 이들은 엄청난 양의 고품질 컨텐츠를 제작해야 했으며 '보더랜드' 시리즈의 차기작에 대한 시장의 요구를 충족하기 위해 매우 빠른 속도로 제작해야 했습니다. Gearbox Studio Québec의 수석 기술 디자인 애니메이터인 마리옹 기뇰(Marion Guignolle)에 따르면 15명의 애니메이터로 구성된 팀이 단 2년 만에 12시간에 달하는 시네마틱 게임 플레이를 제작해야 했습니다.

기뇰은 "보통은 3시간 분량을 제작하는 데 3~4년이 걸립니다"라고 말하며 그렇게 많은 컨텐츠를 빠르게 제작할 수 있었던 단 하나의 이유는 자동화였다고 덧붙였습니다.