Susan Etlinger 는 인공 지능, 기술 윤리 및 데이터에 중점을 둔 디지털 전략 분야에서 세계적으로 인정받는 전문가입니다.

Susan은 Altimeter 의 업무 외에도, 캐나다에 소재한 독립적인 무당파 싱크탱크인 국제 거버넌스 혁신 센터의 선임 연구원이자 미국 국무부 연사 프로그램의 멤버로 참여하고 있습니다.

2019 년 Susan 은 AI 전략적 연구 자문 회사인 Lighthouse 3의 AI Ethics 에서 훌륭한 여성 100 인의 명단에 올랐습니다.

그녀의 TED 연설 " What Do We Do With All This Big Data (이 모든 빅 데이터를 사용하여 수행할 수 있는 작업)"는 25개 언어로 번역되었고 130만 회 이상의 조회수를 기록했습니다

선임 기술 산업 분석가이자 TEDTM 연사 겸 이 보고서~ 시리즈의 저자인 Susan Etlinger 가 성장 엔진으로서의 분산 업무현장의 새로운 역할에 대해 논의합니다.