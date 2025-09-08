オンラインセミナー

これでわかるBIM確認申請
- 申請フローからRevit操作手順まで -

セミナー概要

開催日時 : 2025年 10月 2日 (木) 13 : 30 - 14 : 30

配信方法：Zoom Webinar

参  加  費：無料・事前登録制

主        催：オートデスク株式会社

 

2026年4月から、いよいよBIM確認申請（図面審査）がスタートします。

意匠・構造・設備がシームレスにコラボレーションできるRevitは、BIM確認申請で大きな力を発揮します。

 

本セミナーでは、BIM図面審査の制度・申請フローの概要を、Revitユーザーの皆様の視点から解説いたします。

登壇者には、BIM図面審査におけるCDEの管轄機関である（一財）建築行政情報センター（ICBA）のご担当者様を迎え、現在準備が進められているBIM図面審査の最新動向をご説明いただきます。

 

さらに、国土交通省より、今後のBIMデータ審査（2029年開始予定）を見越したBIMデータ活用の将来像についてご紹介いただきます。

オートデスクでは、皆様にRevitでスムーズにBIM確認申請に取り組んでいただけるよう、サポートしてまいります。

 

 

本セミナーは以下の皆様に特におすすめです

  • BIMを活用して建築設計業務の生産性を高めたい方
  • BIM図面審査に向けて準備を整えたい方
  • BIMデータ審査に向けた最新ビジョンを把握したい方

主なご紹介内容

  • BIMデータ活用の将来像
  • BIM図面審査の概要
  • 制度に対応したRevitモデル作成手順のご紹介

国土交通省　建築BIM推進会議の取組み　

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/kenchikuBIMsuishinkaigi.html

 

（一財）建築行政情報センター（ICBA）　確認申請CDEの概要

https://www.icba.or.jp/denshishinsei/kakuninshinsei_cde.html

 

講演者

阿部 玄 氏

一般財団法人建築行政情報センター (ICBA)

BIM推進室

調査役

田中 宏尭

オートデスク株式会社

技術営業本部

建築・土木ソリューションエンジニア

セミナーお申込み

右記のフォームへのご入力をお願いいたします。