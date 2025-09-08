これでわかるBIM確認申請

開催日時 : 2025年 10月 2日 (木) 13 : 30 - 14 : 30

配信方法：Zoom Webinar

参 加 費：無料・事前登録制

主 催：オートデスク株式会社

2026年4月から、いよいよBIM確認申請（図面審査）がスタートします。

意匠・構造・設備がシームレスにコラボレーションできるRevitは、BIM確認申請で大きな力を発揮します。

本セミナーでは、BIM図面審査の制度・申請フローの概要を、Revitユーザーの皆様の視点から解説いたします。

登壇者には、BIM図面審査におけるCDEの管轄機関である（一財）建築行政情報センター（ICBA）のご担当者様を迎え、現在準備が進められているBIM図面審査の最新動向をご説明いただきます。

さらに、国土交通省より、今後のBIMデータ審査（2029年開始予定）を見越したBIMデータ活用の将来像についてご紹介いただきます。





オートデスクでは、皆様にRevitでスムーズにBIM確認申請に取り組んでいただけるよう、サポートしてまいります。

本セミナーは以下の皆様に特におすすめです

BIMを活用して建築設計業務の生産性を高めたい方

BIM図面審査に向けて準備を整えたい方

BIMデータ審査に向けた最新ビジョンを把握したい方





主なご紹介内容

BIMデータ活用の将来像

BIM図面審査の概要

制度に対応したRevitモデル作成手順のご紹介





国土交通省 建築BIM推進会議の取組み

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/kenchikuBIMsuishinkaigi.html

（一財）建築行政情報センター（ICBA） 確認申請CDEの概要

https://www.icba.or.jp/denshishinsei/kakuninshinsei_cde.html