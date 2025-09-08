これでわかるBIM確認申請

Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
開催日時 : 2025年 10月 2日 (木) 13 : 30 - 14 : 30
配信方法：Zoom Webinar
参 加 費：無料・事前登録制
主 催：オートデスク株式会社
2026年4月から、いよいよBIM確認申請（図面審査）がスタートします。
意匠・構造・設備がシームレスにコラボレーションできるRevitは、BIM確認申請で大きな力を発揮します。
本セミナーでは、BIM図面審査の制度・申請フローの概要を、Revitユーザーの皆様の視点から解説いたします。
登壇者には、BIM図面審査におけるCDEの管轄機関である（一財）建築行政情報センター（ICBA）のご担当者様を迎え、現在準備が進められているBIM図面審査の最新動向をご説明いただきます。
さらに、国土交通省より、今後のBIMデータ審査（2029年開始予定）を見越したBIMデータ活用の将来像についてご紹介いただきます。
オートデスクでは、皆様にRevitでスムーズにBIM確認申請に取り組んでいただけるよう、サポートしてまいります。
本セミナーは以下の皆様に特におすすめです
主なご紹介内容
国土交通省 建築BIM推進会議の取組み
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/kenchikuBIMsuishinkaigi.html
（一財）建築行政情報センター（ICBA） 確認申請CDEの概要
https://www.icba.or.jp/denshishinsei/kakuninshinsei_cde.html
一般財団法人建築行政情報センター (ICBA)
BIM推進室
調査役
オートデスク株式会社
技術営業本部
建築・土木ソリューションエンジニア