Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
オートデスクが提供するプラスチック射出成形シミュレーションソフトウェア「Autodesk Moldflow」は多くのお客様に支持いただき、アップデートを重ね、進化してきました。本ウェビナーでは、解析専任者向けである「Moldflow Insight」にフォーカスし、近年の Moldflow Insight の更新情報、ライセンス構成、近年の新機能の有効活用方法などを概説します。
＜Moldflow Insight＞
エンジニアと解析担当者のための射出成形と圧縮成形のシミュレーション ツールです。ワークフローをカスタマイズできる自動化ツールで、生産の遅延を最小限に抑えることができます。
＜こんな方におすすめ＞
オートデスク株式会社
エマージングビジネス事業部 Fusion
テクニカルセールス ソリューションエンジニア
樹脂製品の加工研究開発に従事後、モールドフロージャパン株式会社にアプリケーションエンジニアとして入社。その後、オートデスク株式会社へ。現在はソリューションエンジニアとして主に解析ソリューションの提案活動を行う。