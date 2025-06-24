オンラインセミナー

Autodesk 最新 Moldflow Insight 徹底解説

セミナー概要

  • 開催日時： 2025年 7月 23日（水）14:00～15:00
  • 開催形式：オートデスク オンラインセミナー（Zoom）
  • 参加費：無料（事前登録制）
  • オートデスク株式会社  主催

 

オートデスクが提供するプラスチック射出成形シミュレーションソフトウェア「Autodesk Moldflow」は多くのお客様に支持いただき、アップデートを重ね、進化してきました。本ウェビナーでは、解析専任者向けである「Moldflow Insight」にフォーカスし、近年の Moldflow Insight の更新情報、ライセンス構成、近年の新機能の有効活用方法などを概説します。

 

＜Moldflow Insight＞
エンジニアと解析担当者のための射出成形と圧縮成形のシミュレーション ツールです。ワークフローをカスタマイズできる自動化ツールで、生産の遅延を最小限に抑えることができます。

 

＜こんな方におすすめ＞

  • Moldflow Insight を過去に使っていた方
  • 他の解析ソフトウェアをご使用中の方
  • Fusion や Moldflow Adviser の解析機能で不足を感じている方
講師

講師：梅山 隆

オートデスク株式会社
エマージングビジネス事業部 Fusion
テクニカルセールス ソリューションエンジニア

 

樹脂製品の加工研究開発に従事後、モールドフロージャパン株式会社にアプリケーションエンジニアとして入社。その後、オートデスク株式会社へ。現在はソリューションエンジニアとして主に解析ソリューションの提案活動を行う。

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