努力は報われます。2017年に、Touloukian Touloukian は Architect Magazine 誌の上位 50 社リストにおいて全国 30 位にランクインし、2016 年から 2 つ順位を上げました。同社はまた、2017 World Architecture News の Practice of the Year に選出され、2017 American Architecture Prize の Honorable Mention と Professional Firm of the Year Award を受けたほか、2017 年だけでも 8 つのプロジェクトで 19 のデザイン賞を受賞しました。ビーコン パークの Lumen は、同社の仕事の代表例であり、シカゴ アセニアムの 2018 American Architecture Award など、既に 5 つの賞を受賞しています。



AutoCAD なしではすべて達成できなかったとはいえませんが、共同作業を可能にし、迅速かつ正確に作業できるようになったことで、Touloukian Touloukian 全体での業務範囲が広がりました。設計への投資で社会に貢献し、市民として環境に配慮した設計を実現するというミッションを達成できました。