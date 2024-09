Axis Studios のこの苦労はすべて報われました。Twitch で、Wizards of the Coast によるトレーラー リリースのライブ ストリームを見る機会が得られたからです。アーティストがリアルタイムで、自社の作品が熱狂的に鑑賞される様子を目にする機会は、めったにありません。「座ってこのライブ ストリームを視聴し、視聴者のコメントを見ただけで、大いにやり甲斐を感じました」と、Will 氏は語りました。「このプロジェクトには全員が懸命に取り組んでおり、好意的なコメントが殺到しているのを目にして、新たなエネルギーとモチベーションになりました」



『イコリア:巨獣の棲処』のトレーラーで紹介された印象的なアートワークとデザインを見ると、Axis Studios と Wizards of the Coast が次回のコラボレーションでどのようなことをやり遂げるのか、楽しみです。



