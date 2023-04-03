Autodesk Education

機械加工の最新ワークフローを
教えるために

将来のキャリアに役立つ高度な機械加工スキルや
実践的なスキルを 学生たちに教えるために役立つ
ラーニング パスやサポートを見つけましょう。

「Fusion 360 は単なる3D CAD ソフトではなくモノづくりを支える
スーパーアプリと言えると思います」

– ものつくり大学 技能工芸学部 総合機械学科 / 町田 由徳 先生

ビデオを見る（3分18秒）

製造業に必要な人材を育成するために

Fusion 360 を利用し、機械加工の学習をすばやく開始しましょう。

Fusion 360 の機械加工シミュレーションを見ている学生

全般

学生・教職員向け Fusion 360 情報サイト

Fusion 360 に関する学生・教職員関連ニュースをはじめ、教育機関限定ライセンスのダウンロード・インストール・更新方法、事例等を確認いただけます。

Design Now ウェブサイト

初心者向けFusion 360 CAMトレーニング

Fusion 360 に触れてみよう

Fusion 360 の操作を動画やチュートリアル形式で簡単に素早く学べるレッスン集です。CAMの基礎から学びやすい内容です。

Fusion 360 トレーニング
製造業界の動向

製造業界の動向

将来のキャリアを切り拓くヒント

製造業において、幅広い分野で数多くの技術革新が生まれています。業界の未来を担う人材を育成するヒントを探りましょう。

業界の最新動向

Fusion 360 を無償で利用して、
未来のキャリアに役立つスキルを
学生たちに教えましょう

カリキュラムを充実させるには

工学系・理工学系の高等教育機関（大学院・大学・短期大学・専門学校・高等専門学校）および公共職業能力開発施設の教職員を対象に Fusion 360 のスキル習得をより効率的に進めるためのサポートを提供いたします。
サポートは Fusion 360 のエキスパートであるオートデスク認定パートナーが提供します。

 

この機会にFusion 360 を使用し、新しい方法でCAD/CAM/CAEやエンジニアリングの概念を教えてみませんか。
高品質ですぐに使える学習メソッドやプロジェクトをご用意しております。

 

 

 

オートデスクの判断によりご希望に沿えない場合もございますので、予めご了承ください。担当のオートデスク ラーニング パートナーの対応可能な範囲でカスタマイズされたサポートが提供されます。